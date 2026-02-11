Психолог предупредил, что стремление быть лучше иногда разрушает личность

Самосовершенствование может привести к разрушению личности из-за трех ловушек мышления, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог WClinic Андрей Драчев.

«К разрушению личности из-за саморазвития приводят перфекционизм в саморазвитии, синдром самозванца, и выгорание от постоянной работы над собой. Перфекционизм вызывает страх ошибки, который гораздо сильнее мотивации действовать, важно чтобы было все идеально. Страх облажаться парализует сильнее любого реального провала. Жизнь превращается в бесконечную подготовку к жизни, которая так и не начинается. Синдром самозванца заставляет вас думать, что успех — это случайность. В голове возникает образ себя «идеального профессионала», которому в реальности вы не соответствуете, и все ваши успехи обесцениваются», — заметил психолог.

Все это приводит к выгоранию. Человек начинает думать, что станет счастливым только, когда добьется поставленной цели.

«Получается, это как морковка, за который бежит зайчик, но ее никак не догнать, она всегда впереди. Счастье отложено на ту версия себя, которой нет, она только в голове. Это гонка самосовершенствования зачастую проходит по чужим скриптам, правилам, и мы начинаем во всем этом многообразии терять контакт с собой, растаптывая свои настоящие желания и стремления. И энергию мы тратим на постоянную борьбу с собой. Это очень истощает», — объяснил специалист.

Чтобы выйти из петли токсичного саморазвития, важно понять, что сам процесс развития важнее идеального итога, который вы хотите достичь.

«Важно понять, что даже любой маленький шаг вперед — прогресс, а отдых — это восполнение своих ресурсов для дальнейших действий, а не потеря времени. Токсичное самосовершенствование начинается с отвержения себя. Принять себя сейчас единственный способ двигаться вперед без саморазрушения», — заключил специалист.

