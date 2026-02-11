Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Европе рассказали о технических контактах Москвы и Берлина

«Известия»: Москва и Берлин наладили технические контакты
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Между Россией и Германией есть технические контакты. Об этом сообщил газете «Известия» осведомленный европейский источник.

По его словам, в Берлине начались дискуссии о возможности возобновления диалога с Москвой после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

10 февраля зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что Европа должна отменить введенные санкции и возместить ущерб для восстановления диалога с Россией. Кроме того, по его словам, необходимо вернуть Москве все замороженные деньги и выплатить проценты с этих средств. Без этих условий диалог с Европой не должен начинаться, убежден парламентарий.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Ранее политолог объяснил, почему канцлер ФРГ за неделю передумал по поводу диалога с Россией.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!