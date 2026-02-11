В Европе рассказали о технических контактах Москвы и Берлина

Между Россией и Германией есть технические контакты. Об этом сообщил газете «Известия» осведомленный европейский источник.

По его словам, в Берлине начались дискуссии о возможности возобновления диалога с Москвой после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

10 февраля зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что Европа должна отменить введенные санкции и возместить ущерб для восстановления диалога с Россией. Кроме того, по его словам, необходимо вернуть Москве все замороженные деньги и выплатить проценты с этих средств. Без этих условий диалог с Европой не должен начинаться, убежден парламентарий.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Ранее политолог объяснил, почему канцлер ФРГ за неделю передумал по поводу диалога с Россией.