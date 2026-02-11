Трамп анонсировал «очень сильный удар» по связанным с наркотрафиком наземным целям

Армия США нанесет удары по наземным целям, которые связаны с наркотрафиком. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox Business.

«Сначала мы разобрались с лодками. Теперь не осталось лодок, и мы нанесем очень сильный удар по земле», — сказал он.

4 февраля президент Колумбии Густаво Петро передал Трампу список с именами наркобаронов, проживающих за пределами страны, для совместного преследования их. По его словам, чтобы одержать победу над транснациональной наркоторговлей, в первую очередь надо задержать главарей этих преступных цепочек.

20 января Трамп сообщил, что США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде. По его словам, теперь Вашингтон начнет бороться с наркотрафиком, поступающим в страну по суше.

3 января, вскоре после проведения в Венесуэле операции по захвату президента страны Николаса Мадуро, Трамп пригрозил нескольким латиноамериканским странам. В частности, он заявил, что Вашингтону «придется что-то сделать» с Мексикой, где, по его мнению, сильно влияние преступных картелей. Он отметил, что власти страны предпринимают недостаточные усилия по борьбе с ними, из-за чего государство превратилось в канал поставок наркотиков в США.

Ранее сенатор Грэм назвал страны «наркотического халифата».