На территории завода в Волгограде произошел пожар из-за атаки дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате нападения произошел пожар на территории местного завода.

«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда», — приводит слова чиновника пресс-служба администрации области.

Также Бочаров заявил, что Губернатор отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. По его словам, оперативные службы ведут работы по поиску и ликвидации возможных обломков дронов.

Новость дополняется.