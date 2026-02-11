Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Эксперт сообщил о продвижении российской армии в ДНР

Марочко: российские бойцы продвинулись на двух участках у Константиновки
Сергей Аверин/РИА Новости

Российские войска в течение суток продвинулись на двух участках у Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что за истекшие сутки у Константиновки шли позиционные бои, но при этом бойцы Вооруженных сил РФ расширили зоны контроля в районах населенных пунктов Ильиновка и Степановка.

Марочко отметил, что сейчас украинские формирования пытаются отбить ранее утраченные позиции в районе железнодорожного вокзала Константиновки. Бои там носят интенсивный, упорный и ожесточенный характер.

8 февраля украинский военный паблик DeepState признал продвижение российских войск в районе Ямполя на Лиманском направлении, у Бондарного на Славянском направлении, а также возле Степановки, что под Константиновкой.

6 февраля сообщалось, что Воздушно-космические силы России с помощью фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 поразили один из логистических путей украинской армии в районе Константиновки.

Ранее Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в ДНР.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!