Эксперт сообщил о продвижении российской армии в ДНР

Марочко: российские бойцы продвинулись на двух участках у Константиновки

Российские войска в течение суток продвинулись на двух участках у Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что за истекшие сутки у Константиновки шли позиционные бои, но при этом бойцы Вооруженных сил РФ расширили зоны контроля в районах населенных пунктов Ильиновка и Степановка.

Марочко отметил, что сейчас украинские формирования пытаются отбить ранее утраченные позиции в районе железнодорожного вокзала Константиновки. Бои там носят интенсивный, упорный и ожесточенный характер.

8 февраля украинский военный паблик DeepState признал продвижение российских войск в районе Ямполя на Лиманском направлении, у Бондарного на Славянском направлении, а также возле Степановки, что под Константиновкой.

6 февраля сообщалось, что Воздушно-космические силы России с помощью фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 поразили один из логистических путей украинской армии в районе Константиновки.

