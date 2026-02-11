В Краснодарском крае обнаружили обломки украинских беспилотников

Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали в станице Пластуновской Динского района Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Фрагменты БПЛА упали в результате отражения атаки», — отмечается в сообщении.

Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. На месте работают специальные и экстренные службы.

Средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:00 перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем. По данным оборонного ведомства, 17 БПЛА сбили над Ростовской областью, 10 — над Белгородской, 10 — над Краснодарским краем, семь — над акваторией Азовского моря, три — над Крымом и один — над Воронежской областью.

10 февраля воздушные гавани Краснодара и Сочи приостанавливали работу в 15:11 и 17:40 соответственно. Аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов в 01:58.

До этого обломки БПЛА обнаружили во дворах трех частных домов в станице Выселки Краснодарского края. Никто не пострадал, повреждений не было зафиксировано.

Ранее в Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА.