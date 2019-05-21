Зеленский назначил бизнес-партнера своим первым помощником
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником президента страны.
Данный указ опубликован на сайте нового главы государства.
«Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины», — говорится в тексте указа.
Ранее сообщалось, что юрист Коломойского Андрей Богдан стал главой администрации Зеленского.
Недавно он заявил об уходе с поста адвоката в случае назначения на государственную должность.