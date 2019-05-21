Пескова спросили про уход Матвиенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует слухи о возможном уходе спикера Совфеда Валентины Матвиенко с должности, изложенные в публикации издания «Коммерсантъ». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, у президента России Владимира Путина и Матвиенко «в мае было штук 20 встреч», а также около 30 встреч в апреле. Он добавил, что они очень часто встречаются, иногда ежедневно.

Ранее ряд журналистов «Коммерсанта» объявили, что покидают издание из-за увольнения авторов статьи о возможной смене главы Совфеда Валентины Матвиенко.

«Вы знаете, что мы слухами не занимаемся и слухи не комментируем, тем более кадровые слухи», — сказал Песков, отвечая на вопрос, встречался ли Путин с Матвиенко в мае и обсуждался ли возможный уход главы СФ с должности.

Песков отметил также, что публикацию «Коммерсанта» в Кремле в свое время тоже не комментировали.