Премьер-министр Украины уходит в отставку

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил подать прошение об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Гройсман намерен подать это прошение 22 мая.

Как отмечается, Гройсман заявил, что ему «не стыдно» за свою работу на посту премьера Украины.

При этом Гройсман подчеркнул, что в настоящее время Украина находится «в хорошем состоянии».

Ранее сообщалось, что Гройсман ответил на вопрос о работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.