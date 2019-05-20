Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента Украины

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил со вступлением в должность президента Украины Владимира Зеленского. Поздравление он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

По его мнению, процесс передачи власти прошел «честно, прозрачно и мирно».

«Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства. Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса», — написал Гройсман.

Также он пожелал Зеленскому успехов в службе на благо Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский вступил в должность президента Украины.

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