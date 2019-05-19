Опубликована программа инаугурации Зеленского
В Сети появилась подробная программа инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что Зеленский официально вступит на президентский пост завтра, 20 мая. Инаугурация начнется в Киеве в 10.00 (совпадает с мск).
По данным издания, с 10.00 до 11.00 пройдет торжественно заседание Рады с Зеленским. Там он принесет присягу на верность украинцам. Далее Зеленский до 11.50 будет вместе со своей супругой встречать иностранных высокопоставленных гостей, которые приехали на Украину ради его инаугурации.
С 12.00 до 13.00 Зеленский примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.
Далее перерыв и с 14.30 до пяти вечера у него уже запланированы встречи тет-а-тет с с главами иностранных делегаций в Администрации президента.
На официальном интернет-портале Киева подчеркивается, что с 6.00 утра 20 мая до окончания всех торжественных мероприятий движение будет перекрыто еще в 19 местах города.
Ранее сообщалось, что Зеленский не посетит репетицию своей инаугурации в Раде.