Опубликована программа инаугурации Зеленского

В Сети появилась подробная программа инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что Зеленский официально вступит на президентский пост завтра, 20 мая. Инаугурация начнется в Киеве в 10.00 (совпадает с мск).

По данным издания, с 10.00 до 11.00 пройдет торжественно заседание Рады с Зеленским. Там он принесет присягу на верность украинцам. Далее Зеленский до 11.50 будет вместе со своей супругой встречать иностранных высокопоставленных гостей, которые приехали на Украину ради его инаугурации.

С 12.00 до 13.00 Зеленский примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее перерыв и с 14.30 до пяти вечера у него уже запланированы встречи тет-а-тет с с главами иностранных делегаций в Администрации президента.

На официальном интернет-портале Киева подчеркивается, что с 6.00 утра 20 мая до окончания всех торжественных мероприятий движение будет перекрыто еще в 19 местах города.

Ранее сообщалось, что Зеленский не посетит репетицию своей инаугурации в Раде.