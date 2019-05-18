Вернуть Украине Крым захотел Порошенко вслед за Зеленским

Действующий украинский лидер Петр Порошенко заявил, что хочет восстановить суверенитет Украины над Крымом. Об этом он рассказал в фейсбуке.

С такой инициативой 18 мая уже выступал избранный президент Украины, который вступит в должность 20 мая, Владимир Зеленский. Тогда он отметил, что «верит» в возвращение Крыма.

По словам Порошенко, он тоже верит, что в будущем стремления восстановить государственный суверенитет Украины над Крымом закончатся успехом.

«Я уверен правда и справедливость победят. Крым непременно будет возвращен, в этом я никогда не сомневался и не сомневаюсь», — сказал Порошенко.

Ранее в Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.

Также он призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.

Стоит отметить, что свои посты политики опубликовали в день День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который отмечается 18 мая.