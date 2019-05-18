Вице-канцлер Австрии официально объявил об отставке
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе официально объявил о своем уходе в отставку из-за скандальной видеозаписи о тайных сделках. Об этом сообщает ТАСС.
До этого стало известно, что Штрахе собирается в отставку.
Как отмечается, о своем решении вице-канцлер объявил на пресс-конференции в Вене.
Ранее сообщалось, что Штрахе встречался с «русской миллионершей» Аленой Макаровой, с которой он якобы обсуждал получение помощи на предстоящих выборах.
После этого оппозиционные партии Австрии потребовали новых выборов и отставки Штрахе.