Вице-канцлер Австрии официально объявил об отставке

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе официально объявил о своем уходе в отставку из-за скандальной видеозаписи о тайных сделках. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что Штрахе собирается в отставку.

Как отмечается, о своем решении вице-канцлер объявил на пресс-конференции в Вене.

Ранее сообщалось, что Штрахе встречался с «русской миллионершей» Аленой Макаровой, с которой он якобы обсуждал получение помощи на предстоящих выборах.

После этого оппозиционные партии Австрии потребовали новых выборов и отставки Штрахе.