В Курской области сбит беспилотник самолетного типа ВСУ, работает ПВО

В Медвенском районе Курской области был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В Курской области работает ПВО», — сообщил глава Курской области.

В этот же день украинский беспилотник был перехвачен в Кореневском районе Курской области, он взорвался на земле. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне в регионе объявлялась угроза атаки БПЛА.

До этого снаряд попал в дом, в котором находилась женщина, в поселке Теткино в Курской области. Еще один попал в местное кафе, из-за чего заведение разрушилось. Обошлось без пострадавших. Собственнику власти окажут необходимую помощь.

8 мая Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат, расположенный в городе Судже Курской области. По его словам, в результате атаки никто из работников предприятия не пострадал.

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