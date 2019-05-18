Крым вновь станет украинским, заявил Зеленский

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Избранный президент заявил в своем фейсбуке, что Крым через некоторое время снова станет частью Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Свой пост Зеленский опубликовал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В публикации Зеленский отметил, что «верит» в возвращение Крыма. Также он подчеркнул, что намерен вместе с крымскими татарами «освободить» Крым от «оккупации», несмотря на то, каким «долгим» может оказаться этот «путь».

Также избранный президент заверил, что даже «самая темная ночь заканчивается рассветом».

Ранее в Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.