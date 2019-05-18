«Ночь заканчивается рассветом»: Зеленский о судьбе Крыма

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский написал в своем фейсбуке, что он верит в возвращение Крыма в состав Украины, передает РИА «Новости».

Свой пост Зеленский опубликовал в день День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который отмечается 18 мая.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что намерен пройти вместе с ними «путь» по возвращению Крыма Украине. Он также заверил, что «самая темная ночь заканчивается рассветом».

Ранее Зеленский опубликовал «послание мира», в котором обратился к жителям Крыма и Донбасса.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.