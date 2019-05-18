В штабе Зеленского прокомментировали проект указа о роспуске Рады

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Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук прокомментировал публикацию в СМИ указа о роспуске Рады. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что СМИ опубликовали проект указа Зеленского о досрочном роспуске парламента.

По словам Стефанчука, Зеленский рассматривает возможность досрочного роспуска Рады после инаугурации, в связи с чем его штаб подготовил соответствующий указ.

Он также добавил, что на настоящий момент команда украинского лидера думает над «разными вариантами подходов», один из которых — роспуск Рады.

Однако, уточнил Стефанчук, окончательное решение по этому вопросу примет Зеленский.

Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

До этого сам Зеленский настаивал на 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Рады в законодательные сроки.