Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады
В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского. Текст документ разместила «Страна.UA».
По данным издания, решение о роспуске Рады еще не принято окончательно, а указ является предварительным. Зеленский может подписать его 20 мая, в день инаугурации.
Уточняется, что причина роспуска Рады заключается в том, что после выхода из состава коалиции «Самопомощи» и «Батькивщины» две фракции составляют меньше половины конституционного состава.
Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла решение по инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Она состоится 20 мая.