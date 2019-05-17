Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной рады. Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков, передает РИА «Новости».

«Естественно, будет инициировать», — заявил Разумков.

Он пояснил, что одной из причин роспуска является отсутствие в Раде коалиции.

Ранее стало известно, что инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Таким образом у Зеленского есть возможность распустить Раду до 27 мая.

В свою очередь «Народный фронт» нашел способ предотвратить роспуск Рады.