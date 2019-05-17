Посольство анонсировало ответ на санкции США
Российское посольство в США пообещало принять «ответные меры» на новые санкции Соединенных Штатов, передает ТАСС заявление дипмиссии.
В посольстве напомнили, что «антироссийские шаги» официального Вашингтона связаны с «так называемым актом Магнитского». В дипмиссии посчитали, что такие действия США противоречат международному праву и являются попыткой оказать одностороннее давление.
«За этими шагами последуют ответные меры», — говорится в заявлении посольства.
Дополнительные подробности об «ответных мерах» не приводятся.
Ранее сообщалось, что минфин Соединенных Штатов расширил санкции против российской стороны. Ограничительные меры коснулись чеченских силовиков.