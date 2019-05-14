«Следовать по пути Порошенко»: Порошенко дал совет Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко на конференции по случаю 10-летия программы «Восточного партнерства рассказал, какой совет он мог бы дать своему преемнику, сообщает РИА «Новости».

Порошенко рекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому «следовать по пути Порошенко».

«Просто следовать по пути Порошенко, и этого достаточно», — сказал нынешний президент Украины, отвечая на вопрос ведущей.

Отмечается, что зал встретил его ответ аплодисментами.

Ранее Порошенко выступил за скорейшую инаугурацию Зеленского.