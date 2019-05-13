Порошенко выступил за скорейшую инаугурацию Зеленского
Действующий украинский лидер Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорой инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает ФАН.
Уточняется, что Порошенко сказал об этом в Брюсселе.
Порошенко отметил, что ждет объявления даты инаугурации Зеленского.
«Сегодня мяч на стороне парламента, я заинтересован, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугурации», — подчеркнул Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко готов помочь Зеленскому при одном условии.
30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.