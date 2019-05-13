Новую дату инаугурации Зеленского предложили в Раде

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Внефракционный народный депутат и единственный член депутатского объединения «За Зеленского» Виталий Куприй внес в Раду еще одно постановление с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «112 Украина».

По его мнению, инаугурацию украинского лидера следует провести 26 мая в 10.00.

Как отмечается, на настоящий момент в парламенте зарегистрировали пять проектов постановлений с тремя датами инаугурации — 19, 20 и 26 мая.

Ранее партия «Батькивщина» призвала к инаугурации Зеленского 19 мая.

Зеленский также настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Если мероприятие состоится в этот день, у него будет возможность распустить Раду.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.