Путин примет главу МИД Китая в Сочи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в понедельник, 13 мая, примет глав МИД России и Китая после их переговоров в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин в ближайшее время вылетит в Сочи, а к моменту его прибытия переговоры министров иностранных дел России и Китая уже завершатся.

Он добавил, что российский лидер примет обоих министров, во время переговоров будет продолжен обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнерства.

«Вы знаете, совсем недавно президент был в Пекине, имел очень насыщенные, плодотворные переговоры с председателем КНР Си (Цзиньпином. — «Газета.Ru»), разговор сегодня будет продолжен», — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин «сверили часы» в Пекине.