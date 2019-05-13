Путин примет главу МИД Китая в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в понедельник, 13 мая, примет глав МИД России и Китая после их переговоров в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Путин в ближайшее время вылетит в Сочи, а к моменту его прибытия переговоры министров иностранных дел России и Китая уже завершатся.
Он добавил, что российский лидер примет обоих министров, во время переговоров будет продолжен обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнерства.
«Вы знаете, совсем недавно президент был в Пекине, имел очень насыщенные, плодотворные переговоры с председателем КНР Си (Цзиньпином. — «Газета.Ru»), разговор сегодня будет продолжен», — пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин «сверили часы» в Пекине.