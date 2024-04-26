Россия и Киргизия создадут основу для обмена при оценке радиационной обстановки

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал подписание двух соглашений о взаимодействии между министерствами обороны РФ и Киргизии. Соглашения будут подписаны 26 апреля в Астане.

Целью соглашений станет создание правовой основы для информационного обмена и сотрудничества при оценке радиационной, химической и биологической обстановки.

«Мы плотно взаимодействуем в двустороннем формате, в многосторонних форматах – в рамках Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ОДКБ. Планомерно реализуем программу развития стратегического партнерства России и Киргизии в области обороны», — подчеркнул министр.

До этого Шойгу прибыл в Астану, где 26 апреля откроется совещание глав МО стран ШОС.

Накануне министр посетил космодром Плесецк в Архангельской области, где осмотрел зал сборки ракет космического назначения легкого и тяжелого классов. Также он проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей для ракет-носителей космического комплекса «Ангара». При этом глава ведомства спрогнозировал двукратное увеличение возможностей запуска космических аппаратов с космодрома Плесецк.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Иванов получал «космические взятки» от строительных компаний.