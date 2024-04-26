Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Киргизия создадут основу для обмена при оценке радиационной обстановки

Шойгу: министерства обороны России и Киргизии подпишут два соглашения в Астане

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал подписание двух соглашений о взаимодействии между министерствами обороны РФ и Киргизии. Соглашения будут подписаны 26 апреля в Астане.

Целью соглашений станет создание правовой основы для информационного обмена и сотрудничества при оценке радиационной, химической и биологической обстановки.

«Мы плотно взаимодействуем в двустороннем формате, в многосторонних форматах – в рамках Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ОДКБ. Планомерно реализуем программу развития стратегического партнерства России и Киргизии в области обороны», — подчеркнул министр.

До этого Шойгу прибыл в Астану, где 26 апреля откроется совещание глав МО стран ШОС.

Накануне министр посетил космодром Плесецк в Архангельской области, где осмотрел зал сборки ракет космического назначения легкого и тяжелого классов. Также он проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей для ракет-носителей космического комплекса «Ангара». При этом глава ведомства спрогнозировал двукратное увеличение возможностей запуска космических аппаратов с космодрома Плесецк.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Иванов получал «космические взятки» от строительных компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами