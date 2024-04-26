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Новая технология обеззараживания воздуха может защитить мир от новой пандемии

ESCMID: новый метод очистки воздуха ультрафиолетом защитит мир от новой пандемии

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Depositphotos

Новая технология дезинфекции воздуха может предотвратить новую пандемию. Об этом сообщает Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).

Об антибактериальной и антивирусной активности ультрафиолетового света известно с 1940-х годов. Его широко применяют в больницах, но дезинфекция возможна только когда в помещении нет людей: ультрафиолет опасен для глаз и кожи.

Новый подход к обеззараживанию помещений получил название «FAR UV-C». Ученые предложили использовать излучение с длиной волны 222 нм (обычно использовался свет с длиной волны 254 нм). Такое излучение не вредит коже, глазам или тканям.

Исследования показали, что FAR UV-C может быстро и эффективно дезактивировать вирусы гриппа, SARS-COV-2 и уничтожать бактерии. При этом патогены не могут развить устойчивость к излучению, как это происходит при использовании вакцин и лекарств.

Дополнительные тесты в реальной комнате показали, что FAR UV-C уменьшает количество вирусных частиц в воздухе более чем на 99%. Это означает, что новая технология намного эффективнее, чем обычные системы воздушной фильтрации и вентиляции.

Ранее ученые нашли вирус, уничтожающий опасного мозгового паразита.

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