В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ

В Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его данным, в здании учебного заведения в Кирилловке Чугуевского района дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы РФ Белгородской области.

«После уточнения информации, по военному объекту был нанесен удар ВКС высокоточным оружием», — говорится в сообщении.

Марочко подчеркнул, что данная информация получена из собственных источников, и может отличаться от официальных данных.

До этого он рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли прорвать оборону российских войск под селом Терны в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, командование ВСУ регулярно пытается выровнять ситуацию на фронте, предпринимая контратаки. Одним из направлений подобных операций стали Терны.

Ранее ВС РФ ударили по поезду ВСУ.