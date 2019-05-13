Во Франции попросили прекратить «антироссийскую истерию»

Глава французской левой партии Жан-Люк Меланшон попросил ЕС ослабить давление на Россию и прекратить «антироссийскую истерию». Об этом пишет Figaro.

Меланшон отметил, что Евросоюз стоит поменять отношение не только к российской стороне, но и к НАТО. Он предложил на предстоящих выборах в ЕП выбрать депутатов, которые изменят политику Евросоюза.

«В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте», — подчеркнул Меланшон.

Он поделился, что порой его называют «российским агентом», но ему это нравится, так как он «хочет мира».

«Для меня большая честь, что меня сравнивают с русским агентом, потому что я хочу мира», — заключил Меланшон.

Ранее сообщалось, что Меланшон отказался поддерживать Макрона во втором туре выборов.