Помпео рассказал об ответе США на действия Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон принимает меры на случай враждебных действий Ирана. Об этом сообщает CNBC.

«Президент (США Дональд) Трамп ясно давал это понять. Наш ответ будет адекватным. Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства», — сказал Помпео.

По его словам, США наращивают силы на Ближнем Востоке из-за Ирана.

Однако, он также добавил, что Вашингтон готов к консультациям с Тегераном.

Ранее сообщалось, что Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.