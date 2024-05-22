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Россиянку приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену

В Забайкалье за госизмену женщину приговорили к 12 годам колонии

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Женщина была осуждена Забайкальским краевым судом за участие в государственной измене в форме шпионажа в пользу спецслужбы Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю.

По решению суда, Сулимова А.Ю. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

По данным пресс-службы, женщина собирала и передавала информацию о передвижении военнослужащих и воинских соединений Вооруженных сил России по территории Забайкальского края, которые готовились к отправке в зону проведения специальной военной операции.

Накануне 77-летнего ученого Маслова осудили за госизмену. Его приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене. По версии ФСБ, десять лет назад он передал разведке Германии данные о закрытых научных разработках. Его задержали в 2022 году. Сам мужчина вину не признает. Защита считает приговор «равнозначным смертному»: по словам адвокатов, в заключении у ученого обострились проблемы со здоровьем, а в начале года он перенес сердечный приступ.

Ранее житель Приморья был задержан по подозрению в шпионаже.

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