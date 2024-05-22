Москвичам пообещали жару

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве ожидается +25...+26°С в субботу и +23...+28°С – в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, такая погода будет на 2-3°С превышать климатическую норму. При этом она сказала, что в ночь с субботы на воскресенье будет +7...+12°С.

«Без ветровки рано утром я бы выходить не рискнула, пока такой высокий суточный ход сохраняется, а днем, в общем-то, летняя погода», — отметила специалист.

Она также сказала, что в субботу в столице осадков не ожидается, в воскресенье в городе ожидаются местами кратковременные дожди.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве на протяжении текущей недели будет определяться антициклоном, прогнозируется высокое давление и низкий уровень осадков.

Он также сообщил, что очень высокие температуры будут в первой половине недели в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.