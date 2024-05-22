В Турции оценили вероятность изменения внешней политики Ирана после гибели Раиси

Вероятность того, что внешняя политика Ирана после гибели президента страны Эбрахима Раиси не изменится, нулевая. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

«Изменится ли политика Ирана? Вероятность нулевая», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что новое иранское руководство приняло решение продолжать политику прежнего президента страны.

22 мая глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили рассказал новые подробности крушения вертолета Раиси.

Эсмаили находился в другом вертолете, сопровождавшем Раиси. По его словам, изначально во время полета погодные условия были благоприятные, однако через полчаса у медного рудника Сунгун образовалось облачность.

Глава администрации Раиси рассказал, что пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиян. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Володин будет присутствовать на прощании с Раиси.