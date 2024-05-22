В России могут сократить число рейсов на Дальний Восток

Росавиация собирается отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо регулятора от 8 мая в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД).

В марте 2020 года Росавиация установила для данного региона понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для остальной России — 0,5. Как рассказал изданию источник в Минтрансе, такая мера изначально вводилась как временная поддержка перевозчиков в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию увеличились на 68%, до 30,7 млрд рублей.

Сейчас в авиакомпаниях предупреждают, что отмена льготных ставок отразится на стоимости билетов и может привести к сокращению убыточных рейсов на Дальний Восток, сообщает «Коммерсантъ».

До этого эксперт комитета Государственной думы по транспорту Роман Гусаров заявил, что авиабилеты на международные рейсы летом 2024 года подорожают в три-четыре раза в зависимости от направления.

Ранее россиянам рассказали, в какой период лучше покупать авиабилеты.