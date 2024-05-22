Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут сократить число рейсов на Дальний Восток

«Ъ»: в России могут отменить льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке

close
100%
Depositphotos

Росавиация собирается отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо регулятора от 8 мая в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД).

В марте 2020 года Росавиация установила для данного региона понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для остальной России — 0,5. Как рассказал изданию источник в Минтрансе, такая мера изначально вводилась как временная поддержка перевозчиков в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию увеличились на 68%, до 30,7 млрд рублей.

Сейчас в авиакомпаниях предупреждают, что отмена льготных ставок отразится на стоимости билетов и может привести к сокращению убыточных рейсов на Дальний Восток, сообщает «Коммерсантъ».

До этого эксперт комитета Государственной думы по транспорту Роман Гусаров заявил, что авиабилеты на международные рейсы летом 2024 года подорожают в три-четыре раза в зависимости от направления.

Ранее россиянам рассказали, в какой период лучше покупать авиабилеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами