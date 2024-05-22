Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России планируют запустить жилищные вклады

«Известия»: в России в 2025 году планируют запустить жилищные вклады

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

В России в 2025 году планируют запустить жилищные вклады. Соответствующий законопроект поддержали в правительстве и Банке России, документ был одобрен в первом чтении, сообщает газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу ЦБ.

Как рассказали в регуляторе, новый инструмент позволит гражданам накопить деньги на приобретение жилья. Направить средства с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Законопроект предполагает, что средства на таких вкладах будут застрахованы на 10 млн рублей (вместо 1,4 млн руб.).

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что принять законопроект планируется в текущем году. Документ вступит в силу через 90 дней после опубликования.

В банках ожидают, что доходность по новому инструменту может быть выше, чем по обычным депозитам, а доля одобренных ипотечных кредитов при использовании подобных вкладов увеличится.

До этого сообщалось, что в большинстве крупнейших российских городов с момента запуска программы льготной ипотеки в апреле 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла более чем в два раза.

Ранее в России составили портрет ипотечного заемщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами