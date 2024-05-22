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В Грайворонском округе Белгородской области объявили о ракетной опасности

МЧС: в Грайворонском округе Белгородской области объявлено о ракетной опасности

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Shutterstock/Wirestock Creators

На территории Грайворонского городского округа и города Грайворон Белгородской области прозвучал сигнал о ракетной опасности. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС России по региону.

В 06:27 мск Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали по возможности не покидать своих домов, соблюдать меры предосторожности и не подходить к окнам.

Спустя 29 минут, в 06:56 РСЧС сообщила, что в Грайворонском городском округе и городе Грайворон объявлен отбой ракетной опасности.

В 00:37 мск в Белгородской области уже объявлялось об опасности ракетного удара, которая была отменена спустя час.

До этого министерство обороны Российской Федерации сообщило, что украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее глава Шебекино возмутился из-за призывов строить укрытия вместо клумб.

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