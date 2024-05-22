В России создали виртуальный тренажер для следж-хоккея

Специалисты лаборатории Digital Humanities Гуманитарного института СФУ разработали тренажер для следж-хоккея. Об этом сообщает газета «Известия».

Следж-хоккей представляет собой хоккей на санях — командную игру на льду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказал «Известиям» руководитель лаборатории Алексей Санин, ученые сделали тренажер доступным, мобильным и простым. Его можно использовать как в спортивных центрах, так и в домашних условиях. Для этого нужны VR-очки, специальное приложение и два метра свободного пространства.

По словам Санина, главная задача игрока — попасть в ворота. За это он получает баллы. Кроме того, приложение позволяет играть по сети, а число участников практически неограниченно. Отмечается, что симулятор не только поможет спортсменам улучшить свои навыки, но и привлечет других детей и взрослых в спорт. Кроме того, он может помочь в реабилитации детей с инвалидностью.

В марте прошлого года в России создали программный комплекс, позволяющий исследовать двигатели с помощью систем виртуальной реальности.

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