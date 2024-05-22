Во Вьетнаме избрали нового президента страны

На седьмой сессии Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам было избрано новое лицо на пост президента страны. Член Политбюро Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама и министр общественной безопасности генерал армии То Лам был избран на эту должность. Об этом пишет ТАСС.

Решение о его избрании было поддержано подавляющим большинством депутатов Национального собрания, являющегося высшим органом власти страны.

То Лам, родившийся в 1957 году, имеет большой опыт службы в органах госбезопасности и занимал различные высокие должности в этой сфере. Он также является членом Коммунистической партии Вьетнама с 1981 года и активно участвовал в политической жизни государства.

После рекомендации правящей партией на пленуме Центрального комитета КПВ он был избран на должность президента, заменив на этом посту предыдущего президента, который ушел в отставку ранее.

По конституции Вьетнама, президент избирается депутатами Национального собрания путем тайного голосования.

Ранее Вьетнам отложил переговоры с ЕС, готовясь к визиту Путина.