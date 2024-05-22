Культурный центр Российской Федерации в Черногории полностью прекратил свою деятельность, а в Румынии, Словакии, Дании и Словении работа Русских домов значительно ограничена. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью ТАСС.

Примаков отметил: «Работа в Черногории полностью прекращена, у нас также возникли трудности в Северной Македонии».

Российский культурный центр продолжает работу в Чехии и даже в Польше. Несмотря на значительные ограничения из-за недостатка посетителей и проблем с банковскими счетами, люди проявляют интерес к русской культуре и желание изучать русский язык.

Примаков также отметил, что Россотрудничество в Европейском союзе официально находится под санкциями, и хотя Русские дома являются автономными культурными центрами, обычно работающими на основе межправительственных соглашений, где-то пришлось либо полностью прекратить работу, либо работать с ограничениями.

Он также упомянул, что уже длительное время не удается получить британскую визу для представителя Россотрудничества, что привело к отсутствию какой-либо деятельности в Великобритании.

Ранее Россия и Китай выступили против изъятия активов иностранных государств.