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Работа Русского дома в Черногории прекращена

В Черногории работа русского дома прекращена, во многих странах ЕС ограничена

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Depositphotos

Культурный центр Российской Федерации в Черногории полностью прекратил свою деятельность, а в Румынии, Словакии, Дании и Словении работа Русских домов значительно ограничена. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью ТАСС.

Примаков отметил: «Работа в Черногории полностью прекращена, у нас также возникли трудности в Северной Македонии».

Российский культурный центр продолжает работу в Чехии и даже в Польше. Несмотря на значительные ограничения из-за недостатка посетителей и проблем с банковскими счетами, люди проявляют интерес к русской культуре и желание изучать русский язык.

Примаков также отметил, что Россотрудничество в Европейском союзе официально находится под санкциями, и хотя Русские дома являются автономными культурными центрами, обычно работающими на основе межправительственных соглашений, где-то пришлось либо полностью прекратить работу, либо работать с ограничениями.

Он также упомянул, что уже длительное время не удается получить британскую визу для представителя Россотрудничества, что привело к отсутствию какой-либо деятельности в Великобритании.

Ранее Россия и Китай выступили против изъятия активов иностранных государств.

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