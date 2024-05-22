Байден сравнил слова Трампа с речью Гитлера

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу страны Дональда Трампа в использовании «языка Гитлера» из-за опубликованного на странице республиканца видео с упоминанием «единого рейха». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.

«Это тот же парень, который использует язык Гитлера, а не Америки. Неудивительно, когда он около четырех месяцев назад говорил, думаю, может быть, «немного дольше», что Гитлер делал — цитата — «некоторые хорошие вещи»», — сказал Байден.

Речь о видео, которое Трамп опубликовал в соцсети Truth Social. В одном из фрагментов предвыборного ролика можно увидеть подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха». Публикация этого видео вызвала скандал в Соединенных Штатах. Ролик был удален утром 21 мая.

19 мая Байден и Трамп обменялись взаимными оскорблениями в ходе мероприятий перед своими сторонниками.

До этого издание Axios сообщало, что Байден действительно не верит результатам опросов, в которых он уступает своему сопернику по предвыборной гонке Трампу. В Axios утверждают, что основополагающее убеждение в собственном преимуществе лежит в основе избирательной кампании Байдена — несмотря на то, что многие демократы за пределами Белого дома указывают на необходимость маневра или смены курса с учетом того, что нынешние результаты Байдена, согласно опросам, значительно отстают от его же показателей четыре года назад.

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