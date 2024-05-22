Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили об ударах по энергообъектам в Шостке Сумской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по энергообъектам Шостки Сумской области

close
100%
Shutterstock

Российские войска нанесли три удара по энергетическим объектам города Шостка Сумской области Украины, в том числе в районе военных складов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Первый удар местные жители зафиксировали в 0.05 (совпадает с мск). Удар описывают как мощный, от которого пол вздрогнул. Второй удар был в 0.20, после него пропало электричество», — сказал подпольщик.

По его словам, третий удар по городу произошел в 0.45.

Лебедев также заявил, что, согласно сообщениям сопротивления, на территории ТЭЦ есть склады, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он отметил, что в последнюю неделю фиксировалось оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.

В ночь на 22 мая в Сумской военной администрации сообщили, что в Конотопе и Шостке повреждены энергетические объекты.

Позже глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что город Сумы остался без электроэнергии из-за удара.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по силам ВСУ в Черниговской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами