В подполье сообщили об ударах по энергообъектам в Шостке Сумской области

Российские войска нанесли три удара по энергетическим объектам города Шостка Сумской области Украины, в том числе в районе военных складов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Первый удар местные жители зафиксировали в 0.05 (совпадает с мск). Удар описывают как мощный, от которого пол вздрогнул. Второй удар был в 0.20, после него пропало электричество», — сказал подпольщик.

По его словам, третий удар по городу произошел в 0.45.

Лебедев также заявил, что, согласно сообщениям сопротивления, на территории ТЭЦ есть склады, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он отметил, что в последнюю неделю фиксировалось оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.

В ночь на 22 мая в Сумской военной администрации сообщили, что в Конотопе и Шостке повреждены энергетические объекты.

Позже глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что город Сумы остался без электроэнергии из-за удара.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье сообщили об ударе ВС РФ по силам ВСУ в Черниговской области.