Роскомнадзор назвал число выявленных нарушений в аудиовизуальных произведениях в сети

Роскомнадзор (РКН) с 2023 года выявил свыше 2,2 тысяч нарушений в фильмах, клипах, музыкальных и других произведениях, распространяемых в сети. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в пресс-службе в кулуарах конференции ЦИПР-2024, за прошлый и текущий год РКН проанализировал 14 208 аудиовизуальных произведений, в которых обнаружил 2 233 нарушения. Там отметили, что по этим нарушениям были приняты меры реагирования, предусмотренные российским законодательством.

9 мая сообщалось, что административные протоколы составили в отношении онлайн-кинотеатров Wink и «Кинопоиск», причиной тому послужила пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-отношений.

До этого Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатр за показ фильмов «Дылда» Кантемира Балагова, «Бриджит Джонс: Грани разумного» Бибана Кидрона и оскароносной «Зеленой книги» без маркировки «18+». Telegram-канал Mash, сообщивший о штрафе, не уточнял, о каком именно стриминге идет речь.

Ранее Роскомнадзор обнаружил в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма.