Эксперт рассказала про красные флаги, мешающие айтишникам найти работу

Успешно пройти собеседование IT-специалисту могут помешать недостаточный уровень технических скиллов и отсутствие навыка самопрезентации. Об основных «красных флагах», которые уменьшают шансы на получение оффера, рассказала «Газете.Ru» Валерия Сивоха, рекрутер WMT Group.

По ее словам, важно заранее продумать структуру рассказа о себе, чтобы не затягивать с изложением всего опыта, и четко презентовать себя, исходя из потребностей и задач позиции.

«Очень часто IT-специалисты начинают описывать первое место работы — это глобальная ошибка. Нужно делать наоборот: расскажите о последнем месте и о том, какие задачи выполняли, какие технологии использовали. При этом с фокусом на потребностях заказчика», — прокомментировала рекрутер.

Также отталкивать может указание нескольких должностей в резюме и желаемой зарплаты, которая не соответствует рынку и позиции, присутствие нерелевантного опыта, а также скрытие контактной информации.

«Так, например, соискатели из-за утаивания поиска работы перед нынешним работодателем часто скрывают пол, возраст, имя и даже опыт работы в резюме. Это сразу отсеивает кандидата из конкурса на вакансию», — подчеркнула Сивоха.

Для компании, помимо этого, важно видеть определенный уровень знаний и навыков сотрудника в конкретной области. Если кандидат откликается на вакансию системного аналитика, то рассматривается его опыт работы именно в рамках этой позиции.

Кроме того, сложилось мнение, что IT-специалисты «зарабатывают миллионы», в связи с чем соискатели, особенно новички, часто не соизмеряют свой реальный грейд с требованиями к вакансии и уровню рынка, а на техническом собеседовании не могут ответить на элементарные вопросы. Необходимо объективно оценивать свои компетенции и опыт — это поможет найти наиболее подходящую вакансию.

«Большую роль играет и настрой соискателя. На собеседовании нужно быть дружелюбным и открытым, показывать свою вовлеченность. Отвечать на вопросы лучше коротко и емко, если не понимаете, что сказать — честно это озвучьте и предложите потенциальное решение. На уточнения о мотивации и смене работы лучше отвечать в положительном ключе. Не стоит жаловаться на бывших коллег, акцентировать внимание на неудачах, деньгах или выгорании. Лучше сосредоточиться на демонстрации своих технических и коммуникативных навыков, подчеркивая свою мотивацию и готовность к работе», — резюмировала эксперт.

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