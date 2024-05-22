Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Калужской области

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили беспилотник в Дзержинском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал губернатор.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбитом украинском беспилотнике над городом Старый Оскол.

Днем 21 мая над Белгородской областью были сбиты три беспилотника.

Вечером того же дня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал, что украинские беспилотники атаковали Стародубский муниципальный округ в регионе.

В ночь на 22 мая в ходе совещания в администрации города Новороссийска начальник отдела гражданской защиты Игорь Васильев заявил о сохранении вероятности ракетных ударов по городу.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.