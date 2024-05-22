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«Технологический сбой» помешал продать «Росспиртпром»

ФАС отказалась удовлетворить жалобу на нарушение при продаже «Росспиртпрома»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение отказать в удовлетворении жалобы на нарушение процедуры торгов по продаже государственного производителя спирта АО «Росспиртпром». Это следует из из базы решений ФАС.

Аукцион прошел 19 апреля. Соответствующую жалобу на действия оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» подал победитель — ООО «Бизнес-Альянс». Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ее и 21 мая признала необоснованной.

«Бизнес-Альянс» подала заявку на участие в день аукциона 19 апреля, авторизовалась на сайте «РТС-тендер» и отслеживала ход торгов по снижению цены для приемлемого для себя уровня, который не должен был превышать 6 млрд руб. Однако на сайте оператора отобразились данные о подаче «Бизнес-Альянсом» ценового предложения на отметке 8,3 млрд руб. Хотя, как утверждалось в жалобе, никаких действий компания не совершала.

«Бизнес-Альянс» была единственной компанией, допущенной к участию в торгах, поэтому ее предложение автоматически определили лучшим, и торги завершились. В качестве доказательства компания предоставила антимонопольной службе видео хода торгов, из которого видно, что никаких действий она не совершала. По мнению представителей компании, на сайте «РТС-тендер» произошел технологический сбой.

В свою очередь, в ФАС заявили, что видеозапись сделана со стороны, «на достаточном удалении» от экрана компьютера «Бизнес-Альянса». В связи с этим, утверждает служба, установить процедуру торгов, которая на ней отражена, а также действия компании не представляется возможным.

В октябре 2023 года стало известно, что министерство финансов РФ предложило приватизировать 100% акций «Росспиртпрома» в 2023 году путем проведения аукциона.

По мнению Минфина, для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего игрока на рынке необходимы более гибкая маркетинговая политика и оперативное принятие решений. Этого можно добиться путем приватизации. Продажа компании на аукционе позволит привлечь максимальное число инвесторов и увеличить поступления в бюджет, считают в Минфине.

Ранее в ФАС оценили цены на куриные яйца.

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