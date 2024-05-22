Продвигаемая Евросоюзом идея зеленой политики не будет иметь шансов для развития без урана из России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Без нашей урановой продукции столь пестуемый европейцами зеленый рост вряд ли будет иметь шансы на успех», - подчеркнул он, отметив, что немаловажным фактором проблемы является обеспечение безопасности разработанных под российское топливо реакторов.

По словам дипломата, неудивительно, что в ЕС одержимы идеей как можно сильнее навредить России. Ради этого, отметил он, Брюссель готов действовать себе во вред.

Стремление запретить подписание новых контрактов на закупку урана из РФ для находящихся в странах Евросоюза АЭС является «самоубийственной логикой».

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказал мнение, что уменьшение зависимости Европы от российской ядерной отрасли потребует значительных затрат, и он не считает возможным резко отказаться от российских ресурсов.

В Европейском союзе уже почти два года звучат призывы к введению санкций против российской атомной отрасли, но некоторые страны Европы, использующие ядерную энергию, не поддерживают такие меры, отмечал Reuters.

Ранее цены на российский уран в Европе рекордно возросли.