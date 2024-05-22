В Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии

Глава турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек допустил, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате диверсии. Свое мнение он высказал в беседе с газетой Aydınlık.

Политик отметил, что в этом вопросе он доверяет заявлениям иранских властей, которые назвали катастрофу несчастным случаем.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма», — сказал Перинчек.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиян. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

На поиски разбившегося вертолета были направлены сотрудники всех силовых структур Ирана. В результате специалистам удалось найти воздушное судно, но никто из его пассажиров не выжил. Всего на борту находились восемь человек.

Ранее в администрации президента Ирана рассказали подробности крушения вертолета Раиси.