Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ

Российские штурмовики Су-25 в зоне ответственности группировки войск «Восток» поразили неуправляемыми авиационными ракетами замаскированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — сказано в сообщении.

По информации министерства, после удара экипажи Су-25 осуществили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет был выполнен в штатном режиме.

«На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых действий. Поразили цель. По докладу ПАНа цель была поражена на отлично», – приводятся в сообщении слова летчика Су-25 Сергея.

20 мая сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.