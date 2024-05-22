Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министра обороны Италии экстренно госпитализировали

Главу министерства обороны Италии Крозетто срочно доставили в больницу

close
100%
Andrew Medichini/AP

Министра обороны Италии Гуидо Крозетто на машине скорой помощи срочно доставили в больницу. Об этом сообщает итальянский телеканал RAI News.

По имеющимся сведениям, главе военного ведомства стало плохо прямо во время заседания Верховного совета обороны страны. Врачи выступили за немедленную госпитализацию Крозетто. В связи с этим министр на скорой помощи был отправлен в римскую больницу Сан-Карло.

В настоящее время ни министерство обороны, ни больница не дали никаких комментариев о состоянии здоровья Крозетто.

До этого Крозетто назвал важной задачей сохранение диалога с Российской Федерацией.

13 февраля сообщалось, что министр обороны Италии был экстренно госпитализирован с сильной болью в груди.

Ранее в Совфеде похвалили министра обороны Италии за слова о России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами