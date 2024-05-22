Министра обороны Италии экстренно госпитализировали

Министра обороны Италии Гуидо Крозетто на машине скорой помощи срочно доставили в больницу. Об этом сообщает итальянский телеканал RAI News.

По имеющимся сведениям, главе военного ведомства стало плохо прямо во время заседания Верховного совета обороны страны. Врачи выступили за немедленную госпитализацию Крозетто. В связи с этим министр на скорой помощи был отправлен в римскую больницу Сан-Карло.

В настоящее время ни министерство обороны, ни больница не дали никаких комментариев о состоянии здоровья Крозетто.

До этого Крозетто назвал важной задачей сохранение диалога с Российской Федерацией.

13 февраля сообщалось, что министр обороны Италии был экстренно госпитализирован с сильной болью в груди.

Ранее в Совфеде похвалили министра обороны Италии за слова о России.