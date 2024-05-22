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Названы самые популярные азиатские товары у россиян

В России спрос на продукцию из стран Азии вырос в пять раз

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В 2024 спрос на товары из Азии увеличился в 5,5 раз, свидетельствует исследование Мегамаркет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего россияне выбирают продукцию азиатских производителей в категориях «Смартфоны и аксессуары», «Малая бытовая техника», «Крупная бытовая техника», «Аудио- и видеотехника», «Детские товары», «Красота и уход». Так, например, в январе-мае 2024 на азиатское аудиооборудование пользователи Мегамаркета потратили в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Смартфоны азиатских брендов и электронику для дома в 2024 покупали в 6,5 и в 5 раз чаще соответственно.

Аналитики отмечают, что мужчины в два раза охотнее приобретают товары из Азии. Самыми продаваемыми позициями среди покупателей мужского пола стали фигурки персонажей из комиксов и видеоигр, а также колонки азиатских производителей — 69% и 77% от всех покупок в категории «Аудио- и видеотехника» соответственно. Девушки же чаще всего приобретают косметику из Азии — 80% от всех покупок в категории и детские товары — 60% от всех покупок в категории.

Аналитики отмечают, что спрос на такую продукцию различается от региона к региону. Например, 81% покупок жителей Ненецкого автономного округа в выделенных категориях приходится на товары из Азии. В топ регионов по спросу на них также вошли: республика Саха (51%); Сахалинская область (49%); республика Хакасия (48%); республика Калмыкия (48%).

Ранее россияне рассказали, в каких случаях оставляют отзывы о товаре.

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