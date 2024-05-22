Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в среду

Всреду в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и температура до +24 ℃. Днем в столице будет от +22... +24℃, а ночью на четверг температура может снизиться до +6 ℃, передает Гидрометцентр.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться от +19... +24 ℃. Ночью на четверг температура может опуститься до +3 ℃.

Также синоптик Макарова пообещала москвичам жару до +28°C на выходных.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве на протяжении текущей недели будет определяться антициклоном, прогнозируется высокое давление и низкий уровень осадков.

Он также сообщил, что очень высокие температуры будут в первой половине недели в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях.

Также стало известно, что в России подскочил спрос на термометры в мае.

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